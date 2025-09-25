Diyarbakırlı Kadın Sürücünün 'Acemi Sürücü' Önerisi Destek Buldu

Diyarbakır'da trafiğe çıkan kadın sürücü, aracının arka camına 'Acemi sürücü' yazısı asarak, trafikte yapabileceği hatalardan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda seyreden bir aracın arkasına yazılan yazı, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Aracının arkasına 'Acemi sürücü' yazısı asan kadın şoför, trafikte yapabileceği hatalardan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Aynı caddeyi kullanan ve yazıyı gören diğer sürücüler, acemi sürücüye destek oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR