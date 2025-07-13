Diyarbakır'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Diyarbakır'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Diyarbakır'da yaz mevsimiyle birlikte yükselen sıcaklıklar, halkı dışarı çıkmamaya ve turistik alanların boş kalmasına sebep oldu. Hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi aştığı kentte esnaf da müşteri sayısındaki azalmadan etkilendi.

Diyarbakır'da yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın 45 derecenin üzerine çıktığı kentte, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan tarihi mekanlar ve turistik alanlar bu sıcaklarda boş kaldı. Sur içi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hevsel Bahçeleri gibi kentin simge noktalarında sakinlik hakim.

Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde sokaklar neredeyse tamamen boşalırken, esnaf da müşteri sayısındaki düşüşten etkileniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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