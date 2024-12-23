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Diyarbakır'da POMEM Adayları Fiziki Mülakata Hazırlanıyor

Diyarbakır'da POMEM Adayları Fiziki Mülakata Hazırlanıyor
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Diyarbakır'da 32. dönem POMEM sınavı için adaylar, fiziki mülakat hazırlıkları kapsamında yoğun antrenman yapıyor. 12 bin öğrenci alımı yapılacağı duyurulurken, bazı adaylar 10 katı kuralından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

Diyarbakır'da, 32. dönem POMEM sınavına girecek aday adayları, ön sağlıktan sonra girecekleri fiziki mülakat sınavı için antrenmanlarda ter döküyor.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), ön lisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapılacağı duyurusu yapılmıştı.

Polis olma hayali taşıyan aday adayları, uzun süredir fiziki mülakatı geçmek için hazırlanıyor.

Parkur eğitmeni Mahsun Üçdağ, polis, asker, bekçi adaylarını 7 yıldır hazırladıklarını, 32. dönem POMEM aday adaylarına eğitim verdiklerini söyledi.

10 katı kuralından dolayı mağdur edilen adayları olduğunu belirten Üçdağ, "12 bin alıma normalde 120 bin aday çağrılması gerekirken 86 bin aday sınava girecek, geri kalan adaylar yüksek puandan dolayı 10 katı sıralamasına giremedi ve mağdur oldu. Polis adayların talebi 10 katı kuralı kalksın, haksız rekabet ortamı değil, haklı rekabet ortamı olsun. Şu son dönemki alıma adaylar harıl harıl hazırlanıyor. Adaylar durmadan ter akıtıyorlar. Özelikle son yıllarda Diyarbakır'da polis, asker ve bekçi olmak isteyen çok aday ter döküyor, erkenden kurslara gelmeye çalışıyor" dedi.

POMEM aday adayı Fuat Yılmaz, 32. dönem POMEM aday adayı olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarla beraber burada hazırlanıyoruz. Önce ön sağlıktan geçeceğiz, ondan sonra parkur sınavımız var ona hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Aday adayı Beyzanur Bozkurt ise, "Aylardır POMEM'e hazırlanıyorum. 10 katı kuralından dolayı küsuratlı bir şekilde kaçırdım. Çünkü çok fazla başvuru oldu. Bu meslek benim çocukluk hayalim. Çok istediğim bir meslek ve dört kere denedim ve şu an elendim. Bu hayalimin bu şekilde yarım kalmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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