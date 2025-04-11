Diyarbakır'da Kehribar Taşına İlgi Artıyor

Diyarbakır'da sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiği ve çocuklarda diş çıkarmaya yardımcı olduğu iddia edilen kehribar taşından yapılan tespih ve kolyelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır'da vatandaşlar, şifalı olduğuna inanılan kehribar taşından tespih ve kolye yaptırıyor. Farklı tespih çeşitleri ve kolyeler satan Ömer Sapmaz, kehribar taşının sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiğini, çocuklarda da diş çıkarmaya yardımcı olduğunu söyledi. Genellikle çocuklu ailelerin bu taştan ürünleri talep ettiğini ifade eden Sapmaz, "Bebekte diş çıkarmada yardımcı oluyor. Sarılık hastalığına iyi geliyor çocuklarda. Çocuklara daha çok faydası oluyor. Biz yetişkinler belki faydasını görmüyoruz ama çocuklarda daha çok görülüyor faydaları" dedi.

Sapmaz, kehribar taşının orijinal olup olmadığının anlaşılması için tuzlu suya konulduğunu belirterek, taş üste çıkarsa orijinal, suyun altına inerse sahte olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR