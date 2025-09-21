Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Yöresel Lezzetler Üretiyor

Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı KEY-MA Kadın Kooperatifi yöresel tescilli ürünler ile Diyarbakır lezzetlerini yapıyor.

Kadınlar önceden hazırladıkları coğrafi işaretli domates, biber ve diğer sebzelerde Diyarbakır'a özgü tescilli lezzetleri yapıp vatandaşların beğenisine sunuyor. KEY-MA Kadın Kooperatifinde görevli diyetisyen ve mutfak koordinatörü Zeynep Öcal, KEY-MA Kadın Kooperatifi olarak, genelde yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri kullanarak yemeklerin hazırlandığını söyledi. Öcal, "Mevsime uygun yemekler yapmaya özen gösteriyoruz. Önceden kurutmalık, salça gibi ürünler yapıyorduk şimdi ise bunları yemeklerimizde kullanıyoruz. Fırında Diyarbakır güveci, belluh, mercimekli köfte, çiğ köfte yaptık. Diyarbakır dolması hazırladık ekşili, sumaklı oluyor. İçli köftemiz var, ayrıca mezelerimiz de mevcut. Mesela kuru domates ki onu kendimiz kurutmuştuk kullanıyoruz. Lice domatesi coğrafi işaretli bir ürün, onu kurutup meze olarak değerlendiriyoruz. Çermik biberli atom yapıyoruz. Mezelerde de yine coğrafi işaretli ürünlerimizi kullanmaya dikkat ediyoruz" dedi.

Genelde en fazla 300-400 kişilik yemekler hazırladıklarını ifade eden Öcal, "Ancak bazen tek çeşit, mesela kavurma pilavı olduğunda, 500-600 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Normalde mutfakta sürekli 5 kişi çalışıyoruz. Fakat yoğun günlerde dışarıdan destek ekibi alıyoruz ve bu şekilde mutfak ekibimiz 20-25 kişiye kadar çıkabiliyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR