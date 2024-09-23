Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da İlk Glütensiz Fırın Hizmete Girdi

Diyarbakır'da İlk Glütensiz Fırın Hizmete Girdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çölyak hastalarına yönelik ilk glütensiz unlu mamuller üreten fırın açıldı. 30 yıllık fırın işletmecisi Mahmut Yaşa, ailesinde çölyak hastalığı bulunan bireylerden ilham alarak bu fırını kurdu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde kentin ilk glütensiz unlu mamuller üreten fırını hizmete girdi. Çölyak hastalarının un ve glüten içeren ürünlere karşı duyduğu hassasiyet göz önünde bulundurularak açılan fırın, kentte önemli bir boşluğu doldurdu.

Çölyak hastalığı, vücuda alınan glütenin sindirilememesi nedeniyle ortaya çıkan ve birçok besin ürününden mahrum kalmaya neden olan kronik bir hastalık. Glüten içeren un ve benzeri ürünlerden uzak durmak zorunda olan çölyak hastaları, bu nedenle Diyarbakır'da uzun süredir glütensiz ürünlere erişim konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Ancak, yıllardır devam eden çağrılar ve çözüm arayışları sonunda karşılık buldu ve çölyak hastaları için büyük bir rahatlama kaynağı olan fırın hizmete girdi. 30 yıllık fırın işletmecisi Mahmut Yaşa tarafından hizmete açılan fırın çölyak hastalığı olanları sevindirdi. Yaşa, ailesinde de çölyak hastalığı bulunan yakınlarının yaşadığı sıkıntılardan ilham alarak bu önemli adımı attığını söyledi. Eşi ve yeğenlerinin çölyak hastalığına yakalanmasıyla glütensiz ürünlere duyulan ihtiyacı yakından gözlemleyen Yaşa, Diyarbakır'da bu ihtiyacı karşılamak için harekete geçip şehrin ilk glütensiz fırınını açtığını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çölyak Hastalığı Çölyak Hastalığı Yerel Haberler Yenişehir Ekonomi Sağlık Yerel Yaşam

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler? MEB PERSONEL ALIMI: MEB ek personel alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? MEB personel alımı şartları neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir? İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA! Masterchef 23 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });