Didim Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Resmen Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayıyla Didim Doğal Gaz Boru Hattı Projesi resmen başlayacak ve acele kamulaştırma kararının alındığı projeyle Didim, doğalgaza kavuşacak.

Aydın'ın Didim ilçesi için uzun süredir beklenen Doğal Gaz Boru Hattı Projesi resmen onaylandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen yoğun çalışmaların ardından, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından projenin hayata geçirilmesi için gerekli acele kamulaştırma kararı alındı. Didim'e doğalgaz kazandıracak olan proje kapsamında, sabit tesisler, enerji nakil hatları, ulaşım yolları ve koruma altyapıları inşa edilecek. Bu kapsamda ilçenin hem modern enerji altyapısına kavuşması hem de ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir enerji sistemine adım atması hedefleniyor. Didim Doğalgaz Projesi'nin, Aydın genelinde enerji altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Alınan kararın ardından, saha çalışmalarının kısa sürede başlaması planlanıyor. - AYDIN