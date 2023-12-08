Denizli'de renkli gösterilerle Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye'nin renkleri Denizli'de görsel şölene dönüştü

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda doyasıya heyecan yaşanıyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli gösterilerle sürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli gösterilerle devam ediyor. Seremonisinin ardından açılış konuşması gerçekleştiren Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Aksu böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Başkan Zolan ve emek veren herkese teşekkür etti. Şampiyona için kente gelen sporcuları tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm takımlara başarılar diledi. Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Öncelikle Federasyon Başkanımıza böyle bir etkinliği Denizli'ye verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yarış olur, sporcularımız burada güzel bir performans ortaya koyar ve herkes buradan yeni dostluklar, kardeşlikler kurarak ayrılır. Hepimiz heyecanlıyız, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan halk oyunlarının önemini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli'mizi halk oyunlarımızla buluşturuyor, kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Tüm hemşerilerimi 10 Aralık'a kadar sürecek halk oyunları müsabakalarını izlemeye davet ediyorum" dedi.

Performanslar büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından başlayan halk oyunları takımlarının performansları büyük beğeni topladı. Kulüpler, Halay, Horon, Zeybek, Kafkas, Bar, Karşılama, Kaşık ve Teke yöresinin oyunlarını hakemlerin ve izleyicilerin beğenisine sundu. Sarayköyspor, Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Nefestanbul Spor Kulübü ikinci, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü olmaya hak kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 10 Aralık Pazar gününe dek Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam edecek.