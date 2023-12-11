Demirci ilçesinde içme suyu terfi hattı çalışmaları tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezine daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla yürüttüğü 1,5 kilometrelik terfi hattı çalışmalarını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezine daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına yürüttüğü 1,5 kilometrelik terfi hattı çalışmalarını tamamlandı.

Manisa il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Demirci ilçe merkezinde yürüttüğü 1,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladı. Yeni açılan sondaj kuyusuna bağlantıları tamamlanan terfi hattını Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek ve teknik personel eşliğinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları noktasında gelecek nesillere daha iyi ve güzel bir şehir bırakmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Demirci ilçe merkezinde yürüttüğümüz 1,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladık. Çalışmalarımız neticesinde mahallemizin büyük bir sorununu gidermiş olduk. Hayırlısıyla vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmanın yanında modern ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacak" dedi. - MANİSA