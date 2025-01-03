Dazkırı'da Tarımsal Verimlilik için Arazi Etüt Çalışması
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal verimliliği arttırmak amacıyla arazi etüt çalışmaları yapıldı. Modern sulama sistemleri kurulması hedefleniyor.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde verimliliği arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arazi etüt çalışması yapıldı.
Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından tarımsal sulama amaçlı tesislerin uygunluk belgesi ve modern basınçlı sulama sisteminin kurulması projesi çerçevesinde arazi etütleri gerçekleştirildi. Proje ile bölgedeki ürün verimliliğinin arttırılması amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR