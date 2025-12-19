Datça Pazarı'nın değişmeyen yüzü oldu

Muğla'nın Datça ilçesindeki semt pazarında tezgah açan esnaflar arasında yer alan 63 yaşındaki İsmail Tonka, 33 yıldır Datça Pazarı'nın değişmeyen yüzleri arasında bulunuyor.

Datça ilçesinde 1992 yılından bu yana her Cumartesi günü pazarda tezgah açan İsmail Tonka, pazarın kalabalığı içinde dikiş makinesinin sesiyle tanınıyor. Dikiş makinesi ile vatandaşların dikiş, tadilat ve tamir işlerini yapan Tonka, Datça Pazarı'nda sürekliliği temsil eden esnaflardan biri olarak dikkat çekiyor. 1974 yılında çıraklık yaparak başladığı mesleğine 1992 yılına kadar devam ettiren ve sonrasında ise pazarcılığa yönelen Tonka, son 15 yıldır da mesai arkadaşı olan dikiş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Her hafta Tavas'tan Datça'ya

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Tonka, yaz kış demeden her Cumartesi sabahı Datça'ya geldiğini belirterek, "Denizli'nin Tavas ilçesinden geliyorum. Mesleği 1974 yılında çıraklık yaparak öğrendim. 1992 yılından beri Datça Pazarı'na geliyorum. Bu mesleği ise yaklaşık 15 senedir yapıyorum, daha öncesinde normal pazarcılık yaptım. Hava şartları ne olursa olsun tezgahımı kuruyorum. Gün boyunca çalışarak vatandaşların günlük ihtiyaçlarına çözüm sunuyorum. Yaptığım işi seviyorum ve memnunum. Sağ olsunlar vatandaşlar da bizden memnun. Bu şekilde gittiği yere kadar mesleğimi sürdürmeye ve vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceğim" dedi. - MUĞLA