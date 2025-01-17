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Datça'da Kötü Hava Şartlarına Rağmen Geleneksel Atatürk Koşusu Gerçekleştirildi

Datça'da Kötü Hava Şartlarına Rağmen Geleneksel Atatürk Koşusu Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Geleneksel Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atatürk Koşusu, Kargı Yolu'nda yapıldı. Yarışa öğrenciler ve veteranlar katılırken, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, kötü hava şartları nedeniyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılması planlanan Geleneksel Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Kargı Yolu güzergahında yapılan yarış Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayarak, Atatürk Spor Salonu önünde son buldu. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan öğrenciler ve veteranlar anlamlı koşuya katılırken, katılımcılar dereceye girmek için ter döktü. Koşu sonrasında, dereceye giren öğrencilere Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seher Akbay Şahin tarafından ödülleri takdim edildi. Atatürk koşusu sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, aileler de sporcuları yalnız bırakmadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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