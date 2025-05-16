Coşkunöz Holding'in Yeni CEO'su Ahmet Yağcı Oldu

Coşkunöz Holding'in Yeni CEO'su Ahmet Yağcı Oldu
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Coşkunöz Holding, 75 yıllık geçmişiyle otomotiv, havacılık ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren grup için Ahmet Yağcı'yı yeni CEO olarak atadı. 25 yıllık deneyimiyle Yağcı, uluslararası düzeyde önemli yönetim pozisyonlarına sahip.

75 yıllık köklü geçmişiyle, faaliyet gösterdiği alanlardaki tecrübesini tüm paydaşları için değere dönüştüren Coşkunöz Holding'de üst düzey bir atama gerçekleşti. 25 yıllık deneyimiyle Ahmet Yağcı, otomotiv başta olmak üzere; havacılık ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Coşkunöz Holding'in yeni CEO'su oldu. Ahmet Yağcı, 3 sektörde 9 şirketiyle dünyanın önde gelen markalarının iş ortağı olan grupta, kariyerine CEO olarak devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Ahmet Yağcı, İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nde MBA Programı'nı tamamladı. Yöneticilik kariyerine Siemens'te başlayan Ahmet Yağcı, 2004 - 2008 tarihleri arasında Yazaki Europe ve 2008 - 2014 tarihleri arasında Johnson Controls'ta üst düzey yönetici olarak çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2014 - 2016 yılları arasında Diniz Holding'e bağlı SKT'de Genel Müdür olarak görev yaptı. 2016 tarihinde Genel Müdür olarak Bursa'da Hitachi Astemo'ya (önceden Chassis Brakes International) katılan Yağcı, Ekim 2020 tarihinden bugüne kadar kariyerine yurt dışında, Paris'te devam etti. Ahmet Yağcı, Bölge Operasyon Direktörlüğü, Avrupa Bölgesi Başkanlığı görevlerini yürüttü ve son olarak Global Operasyonlar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Temelleri 1950 yılında atılan ve otomotiv yan sanayisinin katma değer üreten önemli kuruluşları arasında yer alan Coşkunöz Holding'in aynı zamanda havacılık ve lojistik alanlarında da yatırımları mevcuttur. Uluslararası standartlarda üretim yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Coşkunöz Holding; Rusya, Romanya ve Slovakya'da da faaliyet göstermektedir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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