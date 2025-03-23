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Çorum FK'dan Down Sendromlu ve Otizmli Çocuklara Destek

Çorum FK'dan Down Sendromlu ve Otizmli Çocuklara Destek
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Çorum FK, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelerek keyifli bir etkinlik düzenledi. Futbolcular ve teknik ekip, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklarla eğlenceli zaman geçirdi.

Çorum FK oyuncuları, teknik ekip ve yönetim, Down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Çorum FK, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 3. kademe öğrencilerle bir araya geldi. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, futbolcular, teknik ekip ve takım yönetimi, Down sendromlu ve otizimli çocuklarla keyifli vakit geçirdi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nü çerçevesinde etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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