Çine'de Zabıta Ekiplerinden Pazar Denetimleri

Çine'de Zabıta Ekiplerinden Pazar Denetimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerlerinde hijyen ve etiket kontrollerini yaparak vatandaşların sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için pazar yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çine'de Zabıta ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında hijyen, düzen ve etiket kontrollerini titizlikle yapıyor. Açıkta satılan gıda ürünleriyle ilgili esnafa bilgilendirmelerde bulunan zabıta ekipleri, gerekli uyarılarını da yapıyor. Yetkililer, hem vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi hem de esnafın daha sağlıklı şartlarda satış yapmasına katkı sunmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı

Yeni takımında ilk maçına çıktı, son dakikada neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.