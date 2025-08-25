Çine'de Zabıta Ekiplerinden Pazar Denetimleri

Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için pazar yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çine'de Zabıta ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında hijyen, düzen ve etiket kontrollerini titizlikle yapıyor. Açıkta satılan gıda ürünleriyle ilgili esnafa bilgilendirmelerde bulunan zabıta ekipleri, gerekli uyarılarını da yapıyor. Yetkililer, hem vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi hem de esnafın daha sağlıklı şartlarda satış yapmasına katkı sunmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - AYDIN