CHP Heyeti Karapınar'da Çiftçilerle Buluştu, Şap Hastalığına Dikkat Çekti

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Konyalı süt üreticisi, "2007 yılından beri hayvancılık yapıyorum. Şimdiye kadar böyle bir olay geçirmemiştim. Daha önce şap hastalığı geldi ama bu derece etkili gelmemişti. 50-51 tane hayvanı bu süreçte kestirdik" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve beraberindeki heyetle birlikte Konya'nın Karapınar ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlçede çiftçilerle ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya gelen heyet, özellikle son aylarda bölgede büyük ekonomik kayıplara yol açan şap hastalığının etkilerini yerinde inceledi.

Üretici İbrahim Gökçan, 2007 yılından bu yana hayvancılıkla uğraştığını, ilk kez bu kadar etkili bir hastalıkla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"2007 yılından beri hayvancılık yapıyorum. Şimdiye kadar böyle bir olay geçirmemiştim. Daha önce şap hastalığı geldi ama bu derece etkili gelmemişti. 4 Temmuz tarihinde şap olayı ilk defa doğumhane dediğimiz yerde görüldü. Daha o zamanlar Karapınar'da ilk görülenlerdendi. İlk geldiği zaman panikledik, ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ondan sonra aşı için müracaat ettik. Aşının henüz olmadığını söylediler. Fakat bir hafta sonra aşıya ulaştık. Aşı geldi, aşılarımızı yaptık. Aşıları yaptıktan 3 gün sonra, herhalde bu önceden yumurtlama dönemi varmış, inekler almış bu hastalığı. 4 gün sonra tüm hayvanlarımızın tamamında görüldü bu şap hastalığı.

"11 ton olan süt üretimim 4 tona düştü"

Burada 300 civarında sağılır. Toplamda 900 civarında küçüklerle, düvelerle, buzağlarla hayvan sayımız var. O dönemlerde ilk yaşadığımız için, dediğim gibi 2007 yılından beri hayvancılık yapıyorum, böyle bir şey başımıza gelmemişti. Çok ağır bir şekilde hayvanların dilleri yara oldu. Yem yedirtemedik. Artık verimden vazgeçtik. Süt tamamen 11 ton civarında sütüm vardı, o dönemde 4 tona kadar düştü. Bizler hayvana yedirmek için elimizden geleni yaptık. Gece gündüz burada tüm ekiple sabahlara kadar çalıştık. Yemlerin düzenini değiştirdik, kepek verdik, hayvanın yiyebileceği duruma getirdik. Fakat ağız yarasını 4 günde atlattılar ama bu süreç devam etti.

"51 tane hayvanı kestirmek zorunda kaldık"

Aynı zamanda tedavi için, bir de ilk olduğumuz için her şeye birden atladık. İlaç tedavisi, bilmem eski yöntemlerle filan derken ağız yarası geçmeye başladı. Bu sefer sağılır hayvanların göğüslerine vurdu. Göğüslerine vurdu, onunla tedaviye başladık. Süre çok hızlandı. Sütten de vazgeçtik. Hayvanların mecbur göğüsleri sağılması lazım. Onun da tedavisini yaptık fakat ayak tırnaklarından dolayı hayvanlar yattı, kalkmadı, ölecek. O süreçte, 10 günlük süreçte toplam 51 tane hayvanı kestirmek zorunda kaldık. Ölen olmadı, yani ölüm olmadı ama hayvan ölecek yani belli. Hayvan yem yemiyor. Yattı, ayakları böyle hani bol ayakkabı giyerseniz de ayağınızı çıkarırsınız ya, kan et görünmeye başladı tırnaklarında. Ondan sonra bu 50-51 tane hayvanı bu süreçte kestirdik.

"Aşı bulmada sorun yaşadık"

Tabii hasar bıraktı. Topal hayvanlarımız var. Şap hastalığı çok ateşli bir hastalık. Yüksek ateşte olduğu için böyle 50 günlük, 60 günlük gebe diye bildiğimiz, biz burada gebelik kontrolü yaparız. 33 günde bir, 60 günde bir, 3 sefer gebelik kontrolü yaparız. 60 günde hayvan gebe olarak gördüğümüz hayvan, şimdilerde karşımıza boş çıkıyor. Daha bunun yetisini, biz bu 3 ay mücadele ettik şapla. Bu 3 ay zarfında ne tohumlama yapabildik ne bir şey yapabildik. Daha etkisini bir yıl boyunca görecek gibiyiz yani. Çünkü hayvanlar 9 ayda kuzularlar. Önümüzdeki 9 ay zarfında doğumhanemiz boş kalacak, buzağılarımız olmayacak, sütümüz az olacak gibi gibi tesirleri bıraktı. Tarım Bakanlığı'ndan yani bir gelen giden olmadı. Fakat aşı bulmada bir sorun yaşamadık. Aşı zamanında geldi. Aşı mutlaka çalışıyordur fakat hayvanlar hastalandıktan sonra geldi bize aşı. İkincisini de temin ettik. Rapeli 21 günde yapılır fakat rapelini 21 günde yapamadık. Tüm Türkiye genelinde herkese verilemediği için 21 günü geçtikten sonra etkisi de çok çok fazla oldu. Fakat şu anda sütlerimiz tekrar eski yerine gelmese bile yavaş yavaş ilerliyor. Hastalığı atlattık ama etkisi devam ediyor, hala devam ediyor."