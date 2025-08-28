Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti

Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti
Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğraması sonucu başından ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin şüpheli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
