Çaycuma'da Doğa Tutkunları için Ultra Trail Dağ Maratonu Düzenleniyor

Çaycuma, doğa ve macera tutkunlarını heyecanlandıracak büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçede düzenlenmesi planlanan ve toplamda 55 kilometre uzunluğa ulaşan ultra trail dağ maratonu için ilk planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Kaya başkanlığında yapılan toplantıya, Kaymakamlık Proje Ofisi Sorumlusu Vedat Semerci, Organizasyon şirketi yetkilisi Sinan Osma ve ilgili şirket yetkilileri Mertcan ve Hasan Başköy katıldı.

Toplantıda, maratonun rotası, güvenlik önlemleri ve organizasyon süreciyle ilgili detaylar ele alındı. Doğa içinde benzersiz bir deneyim sunması beklenen ultra trail maratonu, Filyos Vadisi ve çevresindeki doğal güzellikler arasında koşulacak. Bu kapsamda heyet, Tios Antik Kenti'ni ziyaret ederek, Antik Tios Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'dan parkur rotaları üzerine bilgi aldı. - ZONGULDAK