Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor

Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Tam 111 sayfa

Çaycuma'da Doğa Tutkunları için Ultra Trail Dağ Maratonu Düzenleniyor

Çaycuma'da Doğa Tutkunları için Ultra Trail Dağ Maratonu Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma, 55 kilometrelik ultra trail dağ maratonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlk toplantı Kaymakam Adem Kaya başkanlığında yapıldı, maratonun rotası ve güvenlik önlemleri ele alındı.

Çaycuma, doğa ve macera tutkunlarını heyecanlandıracak büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçede düzenlenmesi planlanan ve toplamda 55 kilometre uzunluğa ulaşan ultra trail dağ maratonu için ilk planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Kaya başkanlığında yapılan toplantıya, Kaymakamlık Proje Ofisi Sorumlusu Vedat Semerci, Organizasyon şirketi yetkilisi Sinan Osma ve ilgili şirket yetkilileri Mertcan ve Hasan Başköy katıldı.

Toplantıda, maratonun rotası, güvenlik önlemleri ve organizasyon süreciyle ilgili detaylar ele alındı. Doğa içinde benzersiz bir deneyim sunması beklenen ultra trail maratonu, Filyos Vadisi ve çevresindeki doğal güzellikler arasında koşulacak. Bu kapsamda heyet, Tios Antik Kenti'ni ziyaret ederek, Antik Tios Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'dan parkur rotaları üzerine bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
img

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay

Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.