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Çarşamba'da TMO Fındık Satışına Başladı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde TMO'ya ait fındıklar satışa çıktı. Uzun tır kuyrukları dikkat çekerken, fındık fiyatlarının artış gösterebileceği belirtiliyor.

Çarşamba'da TMO fındıkları satışa çıktı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Makine Kimya Endüstrisi'ne devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nın depolarında muhafaza edilen Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait fındıklar satışa çıkarıldı. Satışın başlamasıyla birlikte fabrika önünde uzun tır kuyrukları oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde MKE'ye devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nın depolarında bulunan TMO'ya ait fındıkların satışa çıkması, bölgedeki büyük fındık firmalarını hareketlendirdi. Fabrika önünde oluşan tır kuyrukları dikkat çekti.

Depoların boşaltılması sürecinin, MKE'nin fabrikadaki yeni yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öğrenilirken, tarım arazilerinde yaşanan don sonrasında, fındıkta önümüzdeki sezon beklenen rekolte kaybı nedeniyle büyük firmaların TMO'nun Türkiye genelindeki depolarındaki fındıkları satın almaya başladığı iddia edildi.

Fındık tüccarları, serbest piyasada 175 TL'ye kadar yükselen fındık fiyatlarının, tarım arazilerinde yaşanan don nedeniyle daha da yükseltebileceğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Yerel
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