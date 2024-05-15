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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, görme engellilerle goalball maçı yaptı

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, farkındalık amacıyla gerçekleştirilen 'goalball' etkinliğinde gözlerini maske ile kapatıp görme engelliler ile maç yaptı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, farkındalık amacıyla gerçekleştirilen "goalball" etkinliğinde gözlerini maske ile kapatıp görme engelliler ile maç yaptı.

Çankırı'da, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla Çankırı Yeşilay Şubesi tarafından "Goalball" maçı düzenlendi. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda düzenlenen maçta, görme engelliler farkındalık için sahaya çıktı. Programa katılan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da maçın ikinci yarısında göz maskesi ile gözlerini kapatarak görme engellilerle maç yaptı. Büyük heyecanın yaşandığı maç, renkli görüntülere sahne oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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