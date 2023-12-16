Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Selim Gedik Parkı ve tenis kortunu açtı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Koru Mahallesi'nde yenilenen Selim Gedik Parkı ile çift kortlu tenis sahasını tören ile hizmete açtı. Taşdelen, 'Spor tesisimizde tenis öğrenen gençlerimiz Milli Takım'a kadar yükselecekler' diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Koru Mahallesi'nde yenilenen Selim Gedik Parkı ile çift kortlu tenis sahasını tören ile hizmete açtı. Taşdelen, "Spor tesisimizde tenis öğrenen gençlerimiz Milli Takım'a kadar yükselecekler" diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Koru Mahallesi'nde yer alan ve kullanım ömrünü doldurması dolayısıyla yenilenen Selim Gedik Parkı'nı ve parkın hemen yanı başında bulunan tenis kortunun açılışını yaptı.

MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRECEK

Koru Mahallesi Metro istasyonunun yanında merkezi bir bölgede yer alan parkın ve tenis kortunun Çayyolu sakinlerine hayırlı olması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Spor tesisimiz çocuklara ve gençlere tenis sporunu öğrenme ve ilerleme şansı verecek. Buradan aldıkları eğitimlerle umarım Milli Takıma kadar yükselecekler" diye konuştu.

"AÇILIŞLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'ya yeni eserler kazandıracaklarının altını çizen Taşdelen, "Kreşlerimize yenilerini ekliyoruz. Çiğdem Mahallesinde yer alan ve yenilediğimiz Dostluk Kreşini aralık ayının sonunda Dikmen Karapınar'da bulunan Uğur Böceği Kreşimizi de Ocak ayının ortalarında hizmete açacağız. Milli Mücadele ruhunu yansıtan Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzemizi ocak ayının ortasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ankara'da bir ilk olan ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan Atatürk Kültür Merkezimizi de Ankaralılara kazandırmış olacağız" dedi.

Park ve tenis tesisinin açılışını vatandaşlarla birlikte gerçekleştiren Taşdelen, tenis oynayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.