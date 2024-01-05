Canik'te düzenlenen e- spor turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

İlçede spor alanında büyük atılımlara imza atan projeleri hayata geçiren Canik Belediyesi, gençlerin odak noktası olan e - spora yönelik desteklerini sürdürüyor. Canik Belediyesi sponsorluğunda ilçede düzenlenen e- spor turnuvası gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olan turnuvada çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında ise adeta nefesler kesildi. Müsabakaların ardından şampiyonluğa ulaşan ve dereceler elde eden sporcular ödüllerin sahibi olurken, sporcular ve katılımcılar spora verdiği önem ve desteklerden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Canik Belediyesi'nden gençlere ödül yağmuru

Canik Belediyesi'nin destekleriyle Samsun Üniversitesi dijital oyun ve e - spor topluluğu tarafından Canik'te gerçekleştirilen e - spor turnuvasında, sporcuların müsabakaları katılımcılar tarafından dev ekranda takip edildi. Samsun Üniversitesi Dijital Oyun ve Espor Topluluğu Başkanı Mustafa Meriç Arslan, programda gerçekleştirdiği konuşmada e -sporun gelişim süreci hakkında katılımcılara bilgi verirken, e - spora yönelik verdiği desteklerden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Canik Belediyesi'nin sporcuları ödüllerle buluşturduğu turnuvada, Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğrencisi Gaffar Muhammed Demirci birinci oldu. - SAMSUN