Muğla Büyükşehir'in Okçularından Avrupa'da Büyük Başarı

Okçuluk Milli Takımı'nda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney ve Songül Lök, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Grand Prix okçuluk yarışmasından madalyalarla döndüler. Emircan Haney, turnuvada hem bireysel hem de takım kategorisinde altın; Songül Lök ise gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyespor sporcularından milli okçu Emircan Haney hem bireyselde hem de takım kategorisinde 2 altın madalyanın sahibi olurken, Songül Lök ise bireysel ve takımda 2 gümüş madalya kazandı.

"BÜYÜKŞEHİR OKÇULUK TAKIMI OLARAK A MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE İLK ALTIN MADALYAMIZI KAZANDIK"

Muğla olarak A Milli Takım düzeyinde ilk madalyalarını kazandıklarını dile getiren antrenör Ejder Sözen, "Yoğun geçecek olan 2022 sezonu için düzenli olarak çalışıyoruz. Planlı, hedefler belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte başta kulübümüz Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Okçuluk takımımız zaman içerisinde adından daha da fazla söz ettirerek kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN'DEN BAŞARILI SPORCULARA TEBRİK

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı sporcularını tebrik eden Belediye Başkanı Osman Gürün, "Avrupa Okçuluk Grand Prix müsabakalarında A Milli Takım düzeyinde bireyselde altın madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Emircan Haney'i, bireyselde gümüş madalya kazanan sporcumuz Songül Lök'ü ve bu başarıların mimari olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum" diye konuştu.