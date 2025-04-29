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Büyük Birlik Partisi: Beyanname Süre Uzatımı Zorunludur

Büyük Birlik Partisi: Beyanname Süre Uzatımı Zorunludur
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 30 Nisan 2025'te sona erecek beyanname sürelerinin uzatılmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti. Mali müşavirlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Alfatlı, yetkilileri acil adım atmaya çağırdı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Sanayi Sicil Cetveli ve diğer beyannameler için süre uzatımının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Mali müşavirler, üst üste gelen beyanname yükleri, enflasyon düzeltmeleri, bayram tatili ve Marmara'daki deprem felaketinin oluşturduğu aksaklıklarla mücadele etmektedir. 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Sanayi Sicil Cetveli ve diğer beyannameler için süre uzatımı artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu süreçte kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, mükelleflerin mağduriyet yaşamaması ve ülkemizin ekonomik düzeninin sekteye uğramaması için yetkilileri acil adım atmaya davet ediyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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