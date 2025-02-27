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Bursa'nın Ormanları 24 Saat TB2 İHA ile Gözetlenecek

Bursa'nın Ormanları 24 Saat TB2 İHA ile Gözetlenecek
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile TB2 İHA, Bursa ve çevresindeki ormanları 24 saat gözetleyecek. Yangınlara hızlı müdahale imkanı sağlanacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Bursa'nın ormanları artık 24 saat TB2 İHA ile gözetlenecek.

Bursa ve çevre illerdeki ormanları gözetlemek amacıyla Yenişehir'e konumlandırılan TB2 İHA, 24 saat esasıyla hizmet verecek. Yangınların önlenmesi amacıyla hareket edecek olan Bayraktar TB2 İHA için Milli Savunma Bakanlığı adına Yenişehir Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ile Orman Genel Müdürlüğü adına Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Sahan tarafından protokol imzalandı.

Bursa ve çevresindeki illerin ormanları, yaz kış TB2 İHA ile gözetlenirken, duman veya olumsuz bir durum anında ise en yakın ekiplere bilgi verecek. Erken müdahale ile yangınlar büyümeden kontrol altına alınabilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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