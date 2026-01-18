Haberler

Bursa'da indirim izdihamı: 100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saatlerce beklediler

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde açılan yeni mağazanın uygun fiyatlı ürünleri, dondurucu soğukta yüzlerce vatandaşın saatlerce beklemesine neden oldu. 100 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla ev eşyası arayan müşteriler, mağaza açıldığı anda izdihama yol açtı.

Bursa'da yeni açılışı yapılan bir mağazının uygun fiyatlı ürünleri, yüzlerce vatandaşın saatlerce beklemesine sebep oldu. Yüz liraya satışı yapılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu.

Açılış, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Alışveriş merkezinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
