Burhaniye Vergi Dairesi Kaymakamı Ziyaret Etti

Burhaniye ilçesinde, Vergi Haftası nedeniyle Burhaniye Vergi Dairesi Müdür Vekili Elif Çelik Öztan, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti. Konuklarına ikramlarda bulunan Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam İlyas Memiş, Vergi Dairesi heyetini makamında kabul etti. İlçedeki vergi mükellefleri ve vergi dairesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş, "Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu meyanda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Vergi dairesi müdürü ve çalışanlarının Vergi Haftasını kutlayan Kaymakam Memiş, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR