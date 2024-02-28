Üye Girişi
Haberler

Burhaniye Vergi Dairesi Kaymakamı Ziyaret Etti

Güncelleme:

Burhaniye ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Burhaniye Vergi Dairesi Müdür Vekili Elif Çelik Öztan, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti. Kaymakam, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve vergi ahlakı ve bilincine sahip olmanın önemini vurguladı.

Burhaniye ilçesinde, Vergi Haftası nedeniyle Burhaniye Vergi Dairesi Müdür Vekili Elif Çelik Öztan, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti. Konuklarına ikramlarda bulunan Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam İlyas Memiş, Vergi Dairesi heyetini makamında kabul etti. İlçedeki vergi mükellefleri ve vergi dairesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş, "Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu meyanda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Vergi dairesi müdürü ve çalışanlarının Vergi Haftasını kutlayan Kaymakam Memiş, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vergi Haftası İlyas Memiş Elif Çelik Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title