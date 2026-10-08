Bolu Mudurnu'da aronya yetiştiren Acar çifti, 10 dönümde yüksek verim aldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 5 yıl önce 10 dönümlük arazilerine 3 bin aronya fidanı diken Ömer ve Tezay Acar çifti, bu yıl elde ettikleri yüksek verimle emeklerinin karşılığını aldı. İnşaat bölümünden mezun olduktan sonra tarıma yönelen Tezay Acar, üretimi daha bilinçli yapabilmek için yeniden üniversite sınavına girerek başladığı ziraat mühendisliği eğitiminde, yetiştirdiği aronya bitkisini mezuniyet tezi konusu yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Ömer (46) ve Tezay (40) Acar çifti, 5 yıl önce başladıkları aronya yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar elde etti. Bölgede aronya üretimine öncülük eden çift, 10 dönümlük arazilerine diktikleri 3 bin fidanın bakımını titizlikle gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda da ürün almaya başlayan Acar ailesi, bu yıl hasat döneminde elde ettikleri yüksek verimle büyük mutluluk yaşadı.

Tarım için yeniden üniversiteli oldu

İnşaat bölümünden mezun olan Tezay Acar, eşiyle birlikte başladığı tarımsal üretimi bilimsel yöntemlerle geliştirmek amacıyla yeniden üniversite sınavına girdi. Ziraat mühendisliği bölümünü kazanan Acar, eğitiminde son sınıfa ulaştı. Yetiştirdiği aronya bitkisinin gelişimini mezuniyet tezi olarak ele alan Acar, laboratuvar ortamında yapacağı çalışmalarla bitkinin çoğaltılması ve bölgede yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

"Bu yıl verimimiz beklediğimizin üzerinde"

Aronya bahçesinde bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu belirten Tezay Acar, "Aronyalarımızı 5 yıl önce ektik. Burası 10 dönüm kadar bir alan ve 3 bin fidanımız var. Sıra aralarını traktörle rahat girebilmek için geniş tuttuk. Geçen yıl da ürün aldık ancak bu yıl verimimiz olması gerektiği gibi, hatta daha da yüksek. Meyvelerimiz tam olgunluğa ulaştı, şeker oranları da oldukça yüksek" dedi.

"Sırf bu işleri daha bilinçli yapabilmek için ziraat okumaya karar verdim"

Bolu'nun iklim şartlarının aronya yetiştiriciliğine elverişli olduğunu ifade eden Acar, meyvenin yüksek antioksidan içeriğine dikkati çekti. Aronyanın sirke, reçel, marmelat ve meyve suyu gibi farklı ürünlere dönüştürülebildiğini anlatan Acar, "Ben normalde inşaat mezunuyum. Sırf bu işleri daha bilinçli yapabilmek için ziraat okumaya karar verdim. Şimdi son sınıftayım ve tezimi de aronya üzerine hazırlıyorum. Laboratuvar ortamında test ederek nasıl çoğaltabileceğimizi, Bolu'da üretimini nasıl yaygınlaştırabileceğimizi araştırıyoruz" diye konuştu.

"Üretirsek herkes kazanır, üretmezsek hepimiz kaybederiz"

Eşiyle birlikte üretim yapan Ömer Acar ise tarımsal üretimin artırılması gerektiğini vurguladı. Farklı ürünler yetiştirerek bölgedeki çiftçilere örnek olmak istediklerini belirten Acar, "Bizim işimiz tarım olduğu için üretmemiz lazım. Türkiye genelinde bunu yaygınlaştırmalıyız. Üretirsek herkes kazanır, üretmezsek hepimiz kaybederiz. Hep birlikte destekle daha da ilerleyeceğiz. Bunun yanında farklı ürünler de yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bölgedeki insanların alternatif ürünlere yönelmesine öncülük etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Acar çiftinin Mudurnu'da başlattığı aronya yetiştiriciliği, bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması açısından örnek oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı