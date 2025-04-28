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Bilirçek Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları'na Futbol Turnuvasıyla Başladı

Bilirçek Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Spor Müsabakaları'na Futbol Turnuvasıyla Başladı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları'na bu yıl futbol halı saha turnuvasıyla başladı. Turnuva, personel ve öğrenciler arasında etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları, bu yıl da futbol halı saha turnuvasıyla başladı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuva, öğrencilerin ve personellerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılış vuruşunu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın gerçekleştirdiği turnuvada, 12 personel takımı ve 18 öğrenci takımı sahaya çıktı. Bahar Spor Müsabakaları kapsamında düzenlenen futbol karşılaşmaları, kampüse hareketlilik katarken, personel ve öğrenciler arasında etkileşimi de artırmayı hedefliyor.

Futbol turnuvası, önümüzdeki haftalarda oynanacak grup ve final maçlarıyla devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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