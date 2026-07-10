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Bilecikli güreşçi Avrupa şampiyonu oldu

Bilecikli güreşçi Avrupa şampiyonu oldu
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Bilecikli milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bilecikli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı Avrupa şampiyonu oldu.

Bilecik'te yetişen ve güreş kariyerini Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde sürdüren milli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kilogram Grekoromen Stil kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Rakiplerini geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine çıkan Yazıcı, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı dinleterek Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Elde ettiği başarıyla memleketi Bilecik'i de gururlandıran genç sporcunun Avrupa şampiyonluğu, kentin yetiştirdiği başarılı sporculara bir yenisini ekledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yayımladığı kutlama mesajında Avrupa şampiyonu olan milli sporcuyu tebrik ederek, "U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran hemşerimiz Salih Yusuf Yazıcı'yı yürekten kutluyorum. Bu büyük başarıda emeği bulunan ailesini, antrenörlerini ve katkı sunan herkesi tebrik ediyor, sporcumuza uluslararası arenada nice yeni şampiyonluklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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