Bilecik'te Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı

Bilecik'te Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı
Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Zafer Bayramı Satranç Turnuvası, çeşitli yaş kategorilerinde çekişmeli maçlara sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Zafer Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, sporcuların performanslarıyla renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Turnuva boyunca farklı yaş kategorilerinde gerçekleşen maçlarda, satranç severler strateji ve zekalarını ortaya koydu. Çekişmeli karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalarını aldı.

Bilecik İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Demir, "Zafer Bayramı coşkusunu sporla birleştirmek bizler için çok anlamlı. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
