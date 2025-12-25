Haberler

Dereceye giren minik yüzücülerden Bilecik'e gurur

Dereceye giren minik yüzücülerden Bilecik'e gurur
Bilecikli minik yüzücüler, Yüzme Federasyonu 7-9 Yaş müsabakalarında elde ettikleri başarılarla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek tebrik aldı.

Bilecik'te dereceye giren minik yüzücüler Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yüzme Federasyonu 7-9 Yaş müsabakalarında derece elde eden Bilecikli sporcular Ada Cicili, Defne Hüma Şakar ve Elif Bilge Gürer, ile antrenörleri Uğur Özdemir'i Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tebrik etti. Ramazan Demir elde edilen derecelerin Bilecik adına gurur verici olduğunu ifade etti. Ayrıca genç yaşta elde edilen bu başarıların gelecekte daha büyük kazanımların habercisi olduğunu vurguladı.

Ramazan Demir, "Bu yaş grubunda elde edilen başarılar, disiplinli çalışmanın ve doğru yönlendirmenin sonucudur. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

