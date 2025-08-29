Bilecik'te Gençler ve Büyükler Arasında Anlamlı Buluşma

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyüklerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, badminton sporcuları ve antrenörler, büyüklerin değerli tecrübelerinden faydalandı. Öğrencilerin hazırladığı küçük hediyeler takdim edilirken, keyifli sohbetler ve samimi karşılamalar etkinliğe ayrı bir renk kattı. Huzurevi sakinleri, bocce oyunu ile de yeteneklerini sergileyerek günü dolu dolu geçirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Büyüklerimizin yanında olmak, onların mutluluğundan güç almak bizler için çok değerli. Bu tür etkinliklerle hem sporun hem de sosyal bağlarımızın güçlenmesini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK