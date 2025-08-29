Bilecik'te Gençler ve Büyükler Arasında Anlamlı Buluşma

Güncelleme:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte genç badminton oyuncuları ve antrenörleri, büyüklerle keyifli vakit geçirerek deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte bocce oyunu ve hediyelerle dolu samimi anlar yaşandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyüklerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, badminton sporcuları ve antrenörler, büyüklerin değerli tecrübelerinden faydalandı. Öğrencilerin hazırladığı küçük hediyeler takdim edilirken, keyifli sohbetler ve samimi karşılamalar etkinliğe ayrı bir renk kattı. Huzurevi sakinleri, bocce oyunu ile de yeteneklerini sergileyerek günü dolu dolu geçirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Büyüklerimizin yanında olmak, onların mutluluğundan güç almak bizler için çok değerli. Bu tür etkinliklerle hem sporun hem de sosyal bağlarımızın güçlenmesini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
