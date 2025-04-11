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Bilecik'te 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması Gerçekleşti

Bilecik'te 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Bilecik'te ses yarışması düzenlendi. Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katılarak gençleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Bilecik'te gerçekleştirilen Ses Yarışması, yetenekli gençlerin sahne aldığı unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Ofis'te düzenlenen yarışmada, üniversite öğrencileri birbirinden güzel eserlerle sahne alarak müzik yeteneklerini sergiledi. Etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl' de katılarak gençlerin performanslarını dikkatle izledi ve başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların gençlerin sanatsal yönlerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Yarışma, samimi ve coşkulu atmosferiyle hem katılımcılardan hem de izleyicilerden tam not aldı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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