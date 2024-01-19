Beylikdüzü Belediyesi 2023 Yılında Çevre Yatırımlarını Sürdürdü

Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da çevre yatırımlarını sürdürdü. Dönüştürdüğü binlerce ton atığı ekonomiye kazandıran Belediye, 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı uygulamaya koyarak iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarına karşı ilçeyi dirençli hale getirmek için de çalışmalara başladı.

Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da yaptığı çalışmalarla birçok önemli projeye imza attı. Yıl boyunca tonlarca atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandıran Belediye ayrıca ilçe halkına da çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitimler veriyor.

TONLARCA ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Dereağzı Mahallesi'nde 6 bin 500 metrekare alan üzerine mevzuatlara uygun kurulan ve 14 farklı atık türünün depolanabildiği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin yanı sıra cadde ve sokaklara konulan 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, 200 geri dönüştürülebilir Atık Kumbarası, 200 Tekstil Kumbarası, 125 Cam Kumbarası ve 25 adet Atık İlaç Kumbarası ile atıklar ekonomiye kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında 2023 yılında 1 ton 347 kilogram ambalaj atığı, 16 ton 955 kilogram bitkisel atık yağ, 1 ton 440 kilogram elektronik atık, 174 kilogram madeni atık yağ, 7 ton 14 kilogram atık pil ve 1 ton 750 kilogram atık ilaç toplandı.

EĞİTİM VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İlçedeki okullarda 7 bin 321 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verilirken, ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, bitkisel atık yağların toplanması ve ekonomiye kazandırılması çalışması kapsamında ziyaretler yapılarak 2 bin kişiye bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, ilçe genelinde moloz, yol kirliliği, gürültü ile hava, koku ve duman kirliliği denetimleri de devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI

2023 yılı içerisinde ayrıca Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ arasında "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Belediye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ilçeyi dirençli hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

"ÇEVREYE KARŞI DUYARLILIKLARIMIZIN DA ARTMASI LAZIM"

İlçedeki sağlıklı çevre ortamı ve yeşil alan miktarının örnek bir seviyede olduğunu hatırlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşamımızın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çevreye karşı duyarlılıklarımızın da artması lazım. İlçemizde, bu konuda eğitimler vermeye, farkındalık çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.