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Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerine Ziyaret

Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerine Ziyaret
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Tapu ve Kadastro 24'ncü Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek 2024 yılı projeleri ve kimlik erişim cihazlarının önemi hakkında bilgi aldı.

Tapu ve Kadastro 24'ncü Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dayıkaraca, Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek, Genel Müdürlüğün yürütmüş olduğu projeler, 2024 yılı yevmiye sayıları, artış oranlarının değerlendirmesi ile kimlik erişim cihazlarının sahteciliğin önüne geçilmesi adına akitli ve akitsiz tüm işlemlerde kullanılması gerektiğinin önemini vurgulayarak, müdürlüklerdeki işlemlerin durumu hakkında bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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