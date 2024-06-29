Bayburt'ta Sanayi ve İstihdam Konuları Görüşüldü

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve İl Ekonomi Kurulu Toplantısı, valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, üretime ve istihdama yönelik çalışmalar görüşüldü.

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplantısında, Bayburt'ta faaliyetlerini sürdüren sanayi işletmelerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik çözüm önerileri görüşüldü, kurul üyeleri tarafından ilgili kurumların iş birliği içerisinde yapacakları çalışmalar değerlendirildi.

İl Ekonomi Kurulu Toplantısında, kentteki üretim ve istihdam konularının yanı sıra yatırımların takibi ve kurumlar arası koordinasyon ele alınarak, gündem maddeleri görüşüldü. - BAYBURT