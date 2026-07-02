Bayburt'ta salep hasadı başladı
Bayburt'ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla ilk kez yetiştirilen salebin hasadına başlandı. Yüksek ekonomik değere sahip salep, üreticilere alternatif gelir sunarken, ilerleyen dönemde üretim alanlarının genişlemesi bekleniyor.
Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif ürün olarak yetiştirilen salebin hasadına başlandı.
İlde ilk kez üretimi yapılan salep, yüksek ekonomik değeriyle üreticilere yeni gelir kapısı sunuyor.
Hasat edilen salep yumruları, kurutma ve işleme süreçlerinin ardından yeniden üretimde kullanılacak. Son yıllarda talep gören salebin, Bayburt'taki üretim alanlarının ilerleyen süreçte genişlemesi bekleniyor.
Salep üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte ilin tarımsal üretim deseninin çeşitlenmesi ve üreticilerin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi amaçlanıyor. - BAYBURT