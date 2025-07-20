Bayburt'ta Geleneksel Oyunlarla Dolu Bir Gün

Bayburt'ta Geleneksel Oyunlarla Dolu Bir Gün
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29'uncu Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt'ta kurulan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırı, çocuklara geleneksel Türk oyunlarıyla dolu bir etkinlik sunarak yoğun ilgi gördü.

29'uncu Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt'a getirilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırı, aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklar, geleneksel Türk oyunlarıyla tanışarak, oyunlar oynadılar.

Yeni Şehir Parkı'nda kurulan oyun parkurlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, geleneksel Türk oyunlarından mangala, on iki taş, mas güreşi, aşık atma, kale, çemberbaz gibi oyunlarla tanışma imkanı buldu. Çocuklar, çuval yarışı, yüz boyama ve parkur oyunlarından oluşan çeşitli etkinliklere de katıldılar. Aileler, çocuklarının eğlencesine eşlik ederek, mutluluklarına ortak oldular. Gönüllerince eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırında bugün 15.00'den itibaren yeniden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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