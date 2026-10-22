Bayburt'ta 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 2026 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelindeki kamu yatırımlarının gerçekleşme durumu, tamamlanan projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı. Kurum müdürleri, sorumluluk alanlarındaki yatırım ve projelere ilişkin sunum yaparak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Vali Eldivan, Bayburt'un gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımların yakından takip edildiğini belirterek projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve çalışmaların sahada titizlikle yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı