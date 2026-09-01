Çelikhan'da Dolu Felaketi Tütün Üreticilerini Vurdu

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Çelikhan'da yaşanılan dolu felaketinde tütün üreticilerinin mağduriyet yaşadığını dile getirerek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, 30 Ağustos 2026 tarihinde Çelikhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretiminde ciddi zarara yol açtığını söyledi.

Başkan Yaşar Özkan, "Yaklaşık 15 dakika süren yoğun dolu yağışı, tütün ekili alanlarda önemli ölçüde hasara neden olurken, üreticiler büyük mağduriyet yaşadı.

Meydana gelen zararı yerinde incelemek ve üreticilerin yaşadığı sorunları değerlendirmek amacıyla AK Parti Milletvekilimiz Hüseyin Özhan, Çelikhan Kaymakamımız Özgür Pelvan ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ile beraber bölgede incelemelerde bulunduk. Tütün tarlalarını dolaşarak burada üreticilerden bilgiler aldık. Kısa sürede etkili olan dolu yağışının tütünlerde önemli oranda hasara neden olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören üreticilerin durumlarının ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz. Çelikhan'ın önemli ekonomik değerlerinden biri olan tütün üretiminin yaşanan doğal afetten en az zararla çıkması ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı