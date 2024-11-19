Başkan Odakır: "Hayallerime ve hedeflerime sıfırdan başlayarak ulaştım"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki meslek tanıtım toplantısı bu ay Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlendi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır gençlere hitabında, "Hayallerime ve hedeflerime sıfırdan başlayarak, işime tutundum, çalıştım, kazandım ve ulaştım. Sizler de yapabilirsiniz" diye konuştu.

Meslek Tanıtım Toplantılarının ikinci etabı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlendi. Toplantıya KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, okul müdürü Aslan Kalay ile öğretmenler ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek yaptı. Açılış konuşmasının ardından KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da öğrencilere hitap etti. Başkan Şeyhi Odakır, hayat hikayesinden bahsederek çocuklarının öğrenim hayatlarına ve mesleklerine değindi. Kendisinin eğitim hayatına yönelimi olmadığını, 12 yaşında kaportacı çırağı olarak mesleğe atıldığını dile getirerek, şunları söyledi;

"Büyüklerim farklı mesleklere yönelmemi istedi ama benim ilgim merakım otomobillere yönelikti. Bizim zamanımızda çıraklık eğitim merkezleri yoktu ama belli dönemlerde çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri alabiliyorduk. Askerliğimi tamamladıktan sonra ustamın yanında başladım işe. Ustamdan işi öğrendim, çıraklığını yaptım işimin kalfalığını yaptım ve hayalim vardı kendi iş yerimi açmaktan yana. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Önce 50 metrelik yerde başladım. Çalışıp emek verdim, bin 600 metrelik bir alanda çalışıyorum şimdi. Zamanla çalışan sayımız arttı. Belli bir aşamaya geldik. Babamın kendi maddi varlığına dayanarak bir iş yapmadım. Sıfırdan başladım tabiri yerindeyse. Hayal kurmaya başladım neden benim şu marka arabam olmasın, şurada evim iş yerim olmasın diye hayal kurdum ve hedef koydum. İşimi severek yapıyordum, inanarak, emek vererek yapıyordum. Koyduğum hedefe ulaşmam için bunlar gerekiyordu. Kendi mesleğim ve hayatım için hayallerime ulaştım."

"Okumak istemiyorsanız mesleğe yönelin"

Meslek hayatı ve hayalleri hakkındaki konuşmalarının devamında Başkan Odakır, toplumun faydasına çalışmalar yapmaya başlama dönemine girdiklerini söyleyerek, "Gençler, kendi hayallerime hedeflerime ulaştıktan sonra toplumumuza, esnafımıza faydalı olacak işler yapmaya başladım. Oto Sanatkarlar Odası'nda yönetimdeydim, sonrasında Başkan oldum. Burada esnafımıza hizmet ettim, konut ve iş yeri projeleri yaptım. Oda faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizin ardından üst kuruluş olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne başkan oldum. 35 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak buradayım. Gençler, ben ilkokul mezunuyum. İçinizde okuma heyecanı yoksa sevdiğiniz bir mesleğe yönelin, bir meslek sahibi olun. Buradan okumaya karşı olduğum anlamı asla olmamalı ki böyle bir söylemimiz yok. Benim çocuklarım da okudu. Okumak isteyen yine devam etmeli ancak içinizde yoksa mesleğe yönelin. Sıfırdan başlayarak, emek vererek, severek kaporta mesleğime tutundum, işime tutundum ve şuan hedefime, hayallerime kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Devletin imkanlarına da değinen Odakır, "Gençler önce kendinize soracaksınız. Okuyacak mıyım yoksa meslek mi öğreneceğim diye. Mesleğe karar verdiğinizde devletimiz sigorta ve ücrette destek veriyor. Haftada bir dersiniz oluyor. Okul bitince alacağınız belgeler de diploma yerine geçiyor. Sonrasında okumak devam etmek istiyorsanız yine sınır yok devam edebilirsiniz. Ama bu okul sürecinizde mesleğinizi öğrenmeye başlayacaksınız, altın bileziğinizi takacaksınız" diye konuştu. "Önce dürüst olun, örnek insan olun. Ailelerinize, büyüklerinize karşı sevginizi saygınızı koruyun. Ustamdan Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Şuan bulunduğum konumda emeği çoktur. Güvenilir insan olun. Geleceğinizi böyle kurun ve kazanın" diyen Başkan Odakır, öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de lokantacılık mesleği ve iş hayatı hakkında bilgiler verdi. Kendisinin Hacı Usta olarak bilindiğine değinen Başkan Aydemir; "Ben de lokantacılığa meraklıydım. 12 yaşımda mesleğime atıldım ve yıllarca bulaşıkçılık yaptım ki bununla gurur duyarım. Çünkü işimin mutfağında, çıraklığında mesleğime başladım. Şuan 3 işletmem bulunuyor. Büyüklerimizin maddi desteğiyle olmadı işlerimizi kurarken. Önce dürüst olacaksınız gençler, güvenilir bir insan olacaksınız. Sözünüzü yerine getireceksiniz. İşinizi severek yapacaksınız, merak edecek ve araştıracaksınız. Okumak istiyorsanız bile severek yapın hiç zorlama olmadan. Kendi dönemimizde bu derece imkanlarımız da yoktu bizlerin. Meslek hayatımızda çok sayıda hatıramız var inanın. Çeşitli aşamalardan geçtik, çaba verdik emek verdik. Örneğin ustamız bir pilavı yaparken onu gözlemledik, neyi ne zaman nasıl yapıyor diye. Böyle emek vererek işletmeler kurduk. Hayalimizi gerçekleştirdik. Çok şükür şuan kendi işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz. Her mesleğin zorluğu vardır, getirisi kazancı vardır. Benim mesleğim de insanlık oldukça devam edecek bir meslek gençler. Artık eğitimleri de başladı gastronomi bölümleri var okullarda. Televizyon kanallarında görüyorsunuz yarışmalar var. Mesleğimizin sektörümüzün görünürlüğü ve mesleğin tanınması daha çok yaygınlaştı. O yüzden ne yaparsanız yapın heyecanla yapın, meslek edinin" ifadelerini kullandı ve öğrencilere başarılar diledi.

"İyi sanatkar olursanız iyi para kazanırsınız"

Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan ise ilk okulu bitirdikten sonra mesleğe başladığını söyledi. Babasının kendisini bir ustanın yanına verdiğini anlatan Alan, "Çıraklık kalfalık yaptıktan sonra 17 yaşında dükkan açtım ben. Mesleğe başladığımda televizyon yoktu. Radyo, pikap vs vardı. Televizyon çıkınca kendi imkanlarımla onu öğrenmeye başladım. İlk zamanlar radyocu Mehmet diye bilinirdim televizyondan sonra tv Mehmet denilmeye başlandı. Sonra uydu yayınları çıktı. Teknoloji ilerliyordu. Benim bu teknolojiye ayak uydurmam lazımdı para kazanabilmem ve hizmeti sürdürmem için. Bunu da kendim öğrenmeye başladım. Yeri geldiğinde ustama da katkım oldu, yenilikleri takip ettiğim için. Teknolojiye kendim ayak uydurdum elektronik geçmişim olduğu için. Başkanlarımız gibi ben de yoktan yola çıktım. Askerliğimi yapıp geldim, düzenimi kurdum. Hazır olanı satmadım üzerine koymaya çalıştım. Çocuklarım okudu, okumak istedi. Bir çocuğum üniversite okudu bitirdi evlendi ancak iş bulamadı. Asgari ücretin yarısını verdiler o zamanlar, sigortası dahi sorunluydu. Sonra kendini yetiştirdi, üniversitelere başvurdu ve nihayet öğretim görevlisi oldu. Çok engebeli yollardan geçerek buraya geldi. Herkes önce dürüst olacak gençler. İşine özen gösterecek. Severek yaptığınızda, sabırla ve inanarak çalıştığınızda elbette kazançlı olacaksınız. Bizler sizlere yardımcı olmaya açığız. Mesleği öğrenmek, bir yerden başlamak istiyorsanız yanımıza gelin şu meslekte başlamak öğrenmek istiyorum deyin bizler de elimizden geldiğince sizlere işinizi öğreneceğiz güvenilir ustalarımıza yönlendirelim. İyi sanatkar olursanız iyi para kazanırsınız. Lokantacılık gibi bizim mesleğimiz de ölmeyecek mesleklerden. Yazın bir yerlerde çalışın, iş öğrenin vaktinizi değerlendirin ki hayata erken atılın. Hayata yeniden gelsem ben yine bu işimi yapar yine paramı kazanırım gençler" dedi.

Toplantı, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ