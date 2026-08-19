Başkan Duranay'dan 7200 Prim Günü Çağrısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Bağ-Kur'luların emeklilikte karşı karşıya kaldığı prim gün sayısı farkına dikkat çekerek, 7200 prim günü düzenlemesinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Duranay, esnaf ve sanatkarların yıllarca alın teriyle işlerinin başında durarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağladığını belirtti. Emeklilik şartlarında esnaf ile çalışanlar arasındaki farklılığın, esnafın önemli beklentileri arasında yer aldığını ifade eden Duranay, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Çalışan ile esnaf arasında emeklilik şartları bakımından daha adil ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Duranay, böyle bir düzenlemenin sosyal güvenlik sistemine duyulan güveni de güçlendireceğini kaydetti.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnafın taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Duranay, konuyu ilgili merciler nezdinde gündeme getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Duranay, "Esnafımızın emeği değerlidir. Esnafımızın beklentisi karşılanmalıdır" ifadeleriyle 7200 prim günü talebinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı