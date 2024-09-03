Banvit'in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti

Banvit'in kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı iş insanı Vural Görener hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Banvit'in kurucusu Vural Görener (97) hayata veda etti. Görener, 1950 yılında Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 1951 yılındaki Kore Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tercümanlık yapan Görener, daha sonra İstanbul'da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik görevini üstlendi. 1968 yılında Banvit'i kurarak yıllarca şirketi başarıyla yönetti.

Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Bandırma'da bulunan Haydarçavuş Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. - BALIKESİR