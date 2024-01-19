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Esnaf ve çiftçiler, banka müdürünün tayininin çıkmasını tosun keserek kutladı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, banka müdürünün tayininin çıkması esnaf ve çiftçileri sevince boğdu. Bankanın şube müdürüyle sorunlar yaşandığını ve uzun süredir şikayetçi oldukları iddia eden vatandaşlar, "Müdür giderse tosun keseceğiz" diye önceden verdikleri sözü tutmak için büyükbaş hayvanı bankanın önünde kesti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, banka müdürünün tayinin çıkmasına sevinen esnaf ve çiftçiler tosun kesti.

HABERİ ALINCA ÇOK SEVİNDİLER

Gölbaşı ilçesinde bir bankanın şube müdürünün tayinin çıkması üzerine, ilçe esnaf ve çiftçiler büyükbaş hayvanı keserek, sevinçlerini ortaya koydu.

MÜDÜRLE SORUN YAŞIYORLARDI

Bankanın şube müdürüyle sorunlar yaşandığını ve uzun süredir şikayetçi oldukları iddia eden vatandaşlar, "Müdür giderse tosun keseceğiz" diye önceden verdikleri sözü tutmak için büyükbaş hayvanı bankanın önünde kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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