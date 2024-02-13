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Balıkçı Kenan ve Gazeteciler Depremzedelere Yardım Yaptı

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Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, geleneksel olarak düzenlediği 'Yerel Basın Kahvaltısı' ile gazetecilerle buluştu. Buluşmanın ana konusunun 'afet' olması üzerine depremzedelere yardım kararı alan gazeteciler, kahvaltı sonrasında toplanarak bankaya gitti.

Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, geleneksel olarak düzenlediği "Yerel Basın Kahvaltısı" ile gazetecilerle buluştu. Buluşmanın ana konusunun "afet" olması üzerine depremzedelere yardım kararı alan gazeteciler, kahvaltı sonrasında toplanarak bankaya gitti.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, birçok insan depremden etkilendi. Aradan geçen bir yılın ardından ise duyarlı vatandaşlar depremzedeleri unutmadı. Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Yerel Basın Kahvaltısı" ile gazetecilerle buluştu. Yemeğin ardından gerçekleşen sohbet esnasında ise depremzedelere yardım edilmesi kararı alındı. Balcı ve yerel gazeteciler, kahvaltının ardından bankaya giderek AFAD'a yardım yaptı.

Depremden etkilenen vatandaşları unutmayacaklarını belirten Kenan Balcı, "Her yıl geleneksel olarak Beylikdüzü bölgesinde yerel basından arkadaşlar ile buluşarak kahvaltı düzenliyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu ise Afet ve afetzedeler oldu. Afetten etkilenen vatandaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Az da olsa onlara yardımda bulunacağız. Bir arkadaşımız ortaya bu fikri attı. Biz zaten bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyorduk, bu da ikinci görev oldu bizlere. Yaşanan durum çok üzücü ama başlarına geldi. Üzülmesinler, yürekli insanlar, Türkiye'nin güzel insanları onların her zaman yanındadır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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