Üye Girişi
Haberler

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyeleri İstanbul'daki Fuarı Ziyaret Etti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyeleri İstanbul'daki Fuarı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, oda üyelerini İstanbul'da düzenlenen TÜYAP Avrasya Kapı, Cam, Pencere Fuarı'na götürerek sektördeki yenilikleri yerinde görmelerini sağladı. Üyeler, yeni iş birlikleri ve bayilik anlaşmaları imzalayarak iş ağlarını genişletti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkcü, oda üyelerini İstanbul'da düzenlenen TÜYAP Avrasya Kapı, Cam, Pencere Fuarı'na götürerek, onların sektördeki en son yenilikleri yerinde görmelerini sağladı.

16-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen fuara, Başkan Künkcü'nün liderliğinde yoğun bir katılım sağlandı. Yönetim kurulu ve üyelerle birlikte fuardaki stantları ziyaret eden heyet, sektördeki en son teknoloji ürünlerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. Başkan Künkcü, bu tür organizasyonların üyelerin mesleki gelişimine olan katkısına vurgu yaparak, "Üyelerimizin mesleklerindeki yenilikleri takip etmelerini ve gelişimlerini sağlamak, onların rekabet gücünü artırmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Bu fuar, onlara eşsiz bir fırsat sundu" dedi.

Fuar ziyareti sırasında oda üyeleri, yeni iş birlikleri ve bayilik anlaşmaları imzalayarak sektördeki iş ağlarını genişletme fırsatı buldu. Başkan Künkcü, bu gelişmenin oda üyeleri için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Fuarlar, üyelerimizin marka farkındalıklarını artırmalarına, müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine ve tedarikçilerle iş birliği yapmalarına büyük katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler onların meslek yaşamında başarıya ulaşmalarına destek oluyor. Bu nedenle üyelerimizi bu tür fuar gezilerine götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Oda üyeleri, fuar gezisinin kendilerine sağladığı bilgi edinme ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etme avantajı için Başkan Künkcü'ye teşekkür ederek, bu tür organizasyonların sektördeki başarılarına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Künkcü, odamızın gücünün üyelerinin gelişimine dayandığını belirterek, "Bizim görevimiz, üyelerimizin gelişimini sağlamak ve onlara her alanda destek olmaktır. Bu tür etkinliklerle, yalnızca sözde değil, somut adımlarla onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

Devletin iki numarası, enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

Duruşmada hakime mafya ağzıyla racon kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 18-19 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Kasım Meram, Karatay, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Kasım Polatlı, Ayaş, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3. Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı 18-19 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Kasım Buca, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm full HD tek parça izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.