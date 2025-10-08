Aydın'da Sağanak Yağış Çilek Tarlalarını Sular Altında Bıraktı

Aydın'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken çilek üretimiyle ön plana çıkan Sultanhisar ilçesinde tarlalar sular altında kaldı.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde aralıksız süren sağanak yağış tarım arazilerinde su taşkınlarına neden oldu. Özellikle bölge ekonomisinin can damarı olan çilek tarlaları, kısa sürede biriken yağmur sularıyla dolup taştı. Bazı üreticiler, tarlalarına dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, çilek fidelerinin bir kısmının çamur altında kaldığı görüldü. Yetkililer, yağışların önümüzdeki günlerde de yer yer etkili olabileceği uyarısında bulunarak üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - AYDIN