Aydın'da Sağanak Yağış Çilek Tarlalarını Sular Altında Bıraktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, çilek üretimiyle öne çıkan Atça Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde su taşkınlarına yol açtı. Üreticiler, tarlalarını dolduran suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde aralıksız süren sağanak yağış tarım arazilerinde su taşkınlarına neden oldu. Özellikle bölge ekonomisinin can damarı olan çilek tarlaları, kısa sürede biriken yağmur sularıyla dolup taştı. Bazı üreticiler, tarlalarına dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, çilek fidelerinin bir kısmının çamur altında kaldığı görüldü. Yetkililer, yağışların önümüzdeki günlerde de yer yer etkili olabileceği uyarısında bulunarak üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
