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Ayakkabının içinden çıkanların değeri tam 54 milyon lira

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma, iki şahsın ayakkabıları içinde gizlenmiş 18 kilogram külçe altın ele geçirdi. Altının piyasa değeri 54 milyon TL olarak belirlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada araçtaki 2 şahsın ayakkabılarının içerisine gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 kilogram külçe altın ele geçirildi.

AYAKKABILARDAN ALTIN KÜLÇELERİ ÇIKTI

Hakkari'de jandarma ekipleri altın kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Takibin ardından durdurulan araçtaki iki şahsın ayakkabılarından altın külçeleri çıktı.

Ayakkabının içinden çıkanların değeri tam 54 milyon lira

DEĞERİ 54 MİLYON LİRA

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınması üzerine harekete geçti. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli aracı tespit etmiş olup, araç ve araç içerisinde bulunan iki şahsın yapılan üst aramalarında, ayakkabılarının içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 adet 24 ayar 1 kilogram olmak üzere 18 kilogram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Ayakkabının içinden çıkanların değeri tam 54 milyon lira
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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