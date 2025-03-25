Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Ortak Protokol

Akademik ve bilimsel alt yapısıyla kurumlar arası iş birliklerine desteğini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından Erzurum Teknik Üniversitesinde imzalanan protokol çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarının kullanımına yönelik anlaşma sağlandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Erzurum Teknik Üniversitesindeki ilgili Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile ortak eğitim faaliyetlerine katılma, eğitim ve sertifika programları gerçekleştirme, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarıyla ilgili Ar-Ge ve bilimsel faaliyetlerin (kongre, sempozyum, çalıştay, panel, seminer gibi) düzenlenmesini sağlayacak olan protokol kapsamında ayrıca, kurumlararası iş birliğini teşvik etmek ve yüksek etki faktörlü dergilerde yayın sayısını artırmak amacıyla çeşitli problemlere yönelik yapılacak araştırmalar kapsamında her iki üniversite öğretim üyelerinin yapacağı laboratuvar ölçümleri de ücretsiz olacak.

Kurumların ortak yükümlülüklerinin de belirlendiği imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hem akademik hem de sportif alandaki çalışmaların birleştiği noktada, iş birliğinin güçlü bir temele dayanmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu: "Sporun, sağlık, toplum ve bireylerin gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel verilerle daha da pekiştirecek olmamız, hepimizi ileriye taşıyacak bir adımdır. Bu protokol, sadece laboratuvarlarımızın ortak kullanımı açısından değil, aynı zamanda sporcularımızın gelişim süreçlerine katkı sağlayacak araştırmaların da önünü açacak. Bu tür iş birlikleri, bilimsel araştırmaların ve sporun birleştiği noktalarda, daha etkili ve verimli sonuçlar elde etmemize olanak tanıyacak. Protokolün her iki kuruma da hayırlı olması dilekleriyle, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise imzalanan protokolle sporun ve bilimin birleştiği yeni dönemde daha sağlıklı ve başarılı bir gelecek için adımlar atıldığını aktardı. Prof. Dr. Çakmak, temelinde ortak laboratuvarlar kullanımının yer aldığı protokolün, sporun bilimsel yönlerini daha derinlemesine inceleme ve daha etkin bir şekilde kullanma açısından önemli olduğunu söyledi. - ERZURUM